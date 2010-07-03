Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всемирная неделя космоса пройдет в Москве с 4 по 10 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы

В эти дни горожан ждут интересные экскурсии, встречи с учеными, а также лекции о небесных светилах и освоении далеких планет. Основными площадками мероприятия станут московский Музей космонавтики и его филиал – Дом-музей академика С. П. Королева.

Каждый день там будут проходить экскурсии, на которых гостям расскажут о запуске и работе первого искусственного спутника Земли. Также посетители смогут узнать удивительные факты о Солнечной системе. Предлагается и послушать с помощью аудиогида настоящие космические приключения, которые записал летчик-космонавт Александр Лавейкин.

Для мечтающих почувствовать себя настоящим космонавтом, испытать невесомость и попробовать управлять космическим кораблем проведут экскурсионную программу "Союз-ТМА". В конференц-зале Музея космонавтики покажут документальные фильмы, снятые телестудией Роскосмоса. Все экскурсии платные, а попасть на фильмы можно будет по билету в музей.

Ранее сообщалось, что в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ на выставке "Время и космос" с 28 сентября стартовали регулярные экскурсии. Посетителям расскажут об уникальных экспонатах, которые собрали из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций.

Все желающие смогут узнать о времени и разных механизмах, которые изобрели для его измерения. Всего в экспозиции представлены 120 уникальных экспонатов.

Выставочный зал, который находится в левой части подкупольного пространства павильона "Космос", оформлен в виде огромного циферблата и разделен на семь тематических зон.

Выставка работает до 12 января будущего года. Экскурсии проводятся по выходным в 16:00 и оплачиваются дополнительно.