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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная неделя космоса пройдет в Москве с 4 по 10 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы
В эти дни горожан ждут интересные экскурсии, встречи с учеными, а также лекции о небесных светилах и освоении далеких планет. Основными площадками мероприятия станут московский Музей космонавтики и его филиал – Дом-музей академика С. П. Королева.
Каждый день там будут проходить экскурсии, на которых гостям расскажут о запуске и работе первого искусственного спутника Земли. Также посетители смогут узнать удивительные факты о Солнечной системе. Предлагается и послушать с помощью аудиогида настоящие космические приключения, которые записал летчик-космонавт Александр Лавейкин.
Для мечтающих почувствовать себя настоящим космонавтом, испытать невесомость и попробовать управлять космическим кораблем проведут экскурсионную программу "Союз-ТМА". В конференц-зале Музея космонавтики покажут документальные фильмы, снятые телестудией Роскосмоса. Все экскурсии платные, а попасть на фильмы можно будет по билету в музей.
Ранее сообщалось, что в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ на выставке "Время и космос" с 28 сентября стартовали регулярные экскурсии. Посетителям расскажут об уникальных экспонатах, которые собрали из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций.
Все желающие смогут узнать о времени и разных механизмах, которые изобрели для его измерения. Всего в экспозиции представлены 120 уникальных экспонатов.
Выставочный зал, который находится в левой части подкупольного пространства павильона "Космос", оформлен в виде огромного циферблата и разделен на семь тематических зон.
Выставка работает до 12 января будущего года. Экскурсии проводятся по выходным в 16:00 и оплачиваются дополнительно.
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