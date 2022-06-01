Актер Дмитрий Назаров опроверг сообщения о госпитализации

Фото: ТАСС/пресс-служба фильма "Кухня. Последняя битва"

Актер театра и кино, телеведущий Дмитрий Назаров, известный по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня", опроверг информацию о своей госпитализации в столичный кардиоцентр.

"Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни", – сказал Назаров РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Он опубликовал видеообращение к подписчикам и заверил, что с ним все в порядке. Также фигурист призвал всех следить за своим питанием и беречь здоровье.

