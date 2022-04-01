Диана Гурцкая и Стас Михайлов стали народными артистами России

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Певцы Диана Гурцкая и Стас Михайлов, скрипач Вадим Репин, виолончелист Александр Князев удостоены почетного звания "Народный артист РФ". Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Гурцкая Диане Гудаевне –артистке-вокалистке <...>. Михайлову Станиславу Владимировичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства", – говорится в документе.

За большие заслуги в развитии музыкального искусства звание "Народный артист РФ" также присвоено артисту симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Льву Клычкову.

За большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства звания народных артистов России получили актриса Елена Санаева, артисты "Современника" Владислав Ветров, артисты Малого театра РФ Виктор Низовой и Глеб Подгоринский.

Ранее Владимир Путин присвоил почетное звание народного артиста РФ певице Аните Цой. Кроме того, почетного звания были удостоены руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев и артисты Нина Дворжецкая и Андрей Ильин, представляющие Российский академический молодежный театр и Театр имени Вахтангова соответственно.