Red Hot Chili Peppers получили звезду на Аллее славы в Голливуде

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Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers получила звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает "Газета.ру".

Торжественная церемония открытия звезды прошла под хит группы Can't Stop. В ней приняли участие все четыре участника Red Hot Chili Peppers: Майкл Фли Бальзари, Энтони Кидис, Джон Фрушанте и Чед Смит.

"Меня тошнило на Аллее славы, я спал на этом бульваре, я топтал эти звезды не как турист, а как человек, убегавший от полицейских или кредиторов", – иронично отметил Кидис.

1 апреля Red Hot Chili Peppers презентовали новый альбом под названием Unlimited Love, а также анонсировали тур по США, в котором им предстоит стать хедлайнерами.

Ранее Джим Керри объявил о завершении кинокарьеры. О своем решении актер объявил во время обсуждения своего нового фильма "Соник 2 в кино". При этом он не исключил, что может вернуться в кино, если режиссеры принесут ему сценарий, "написанный золотыми чернилами".