Александр Цыпкин выступит с программой "Питерский оld school. О любви" 7 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 марта в театральном центре "На Страстном" Александр Цыпкин выступит со своей программой "Питерский оld school. О любви". Участие также примет специальная гостья, резидент "БеспринцЫпных чтений" Катерина Шпица.

В программе прозвучат самые первые питерские истории, с которых все начиналось.

"Я особенно люблю эту программу. Во-первых, потому, что очень редко читаю "Томатный сок". Во-вторых, истории, описанные в этих постах, которые потом вошли в книжку, искренние и настоящие, немного детские, немного наивные, хулиганские, но бесконечно мне дорогие", – рассказал Цыпкин.

"БеспринцЫпные чтения" были созданы в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. В рамках проекта современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. В России "Чтения" проходят на ведущих театральных и культурных площадках страны. Регулярно выпускаются сборники и собрания сочинений авторов проекта.

Ранее в столице прошел первый открытый общероссийский литературно-театральный фестиваль новой прозы "БеспринцЫпные чтения". На сцену вышли Павел Деревянко, Николай Дроздов, Гоша Куценко, Максим Матвеев, Катерина Шпица, Александр Цыпкин и многие другие. В список участников также вошли авторы и исполнители из разных уголков страны.