Умерла народная артистка РФ и Мордовии Мария Антонова

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Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова, сообщает ТАСС. Певица скончалась в возрасте 93 года после продолжительной болезни.

Прощаться с ней будут в Русском драматическом театре в Саранске 3 марта с 09:00 до 11:00. В 11:30 состоится отпевание в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова. После этого исполнительницу похоронят.

Мария Антонова родилась в Мордовии в 1926 году. Она была солисткой ансамбля песни и танца "Умарина" и Мордовской государственной филармонии.