Умер обладатель четырех "Оскаров" Андре Превин

В США умер дирижер, пианист и композитор Андре Превин, сообщает ТАСС. Он скончался в своем доме в Нью-Йорке. Композитору было 89 лет.
За свою карьеру Андре Превин девять раз был номинирован на кинопремию "Оскар" и четырежды удостаивался этой престижной премии. Награду в категории "Лучший саундтрек для музыкальных картин" композитору принесли картины "Жижи" (Gigi, 1958) и "Порги и Бесс" (Porgy and Bess, 1959), а в категории "Лучшая музыкальная адаптация" – "Моя прекрасная леди" (My Fair Lady, 1964) с Одди Хепберн и "Нежная Ирма" (Irma la Douce, 1965).
Родился Андре Превин в русско-еврейской семье, бежавшей в 1937 году из Германии во Францию. В 1941 году его семья переехала в США. С 13 лет Превин исполнял джаз. Свою известность он обрел, сочиняя музыку для голливудских фильмов.
В течение 10 лет Превин был дирижером Лондонского симфонического оркестра. Кроме того, в разные годы он возглавлял оркестры Хьюстона, Лос-Анджелеса, Питтсбурга и Осло.
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