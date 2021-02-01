"Москва FM" разыграет 100 подарков в честь дня рождения радиостанции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Москва FM" вручит 100 подарков радиослушателям в честь своего дня рождения. В этом году радиостанции исполняется 8 лет.

Чтобы получить один из подарков, нужно внимательно слушать эфир с 1 по 5 февраля и прислать ответ на вопрос о радиостанции на номер 8-926-0000-920 по СМС или в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram).

Восьмой слушатель, правильно ответивший на вопрос, получает подарок. Самые внимательные получат фирменную толстовку, годовую подписку в онлайн-кинотеатр или билет в аквапарк, а также много других подарков.

За 8 лет в эфире "Москва FM" вышло более 100 тысяч выпусков новостей, на радиостанцию поступило свыше 80 тысяч звонков и около полумиллиона сообщений от радиослушателей, разыграно больше 1 000 призов. Первыми радиостанцию поздравила с праздником компания "ЛавкаЛавка", которая подарила праздничный торт.

Настраивайте свой приемник на частоту 92,0 и слушайте город вместе с информационной радиостанцией "Москва FM"!