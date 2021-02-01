Рэпер Lil Uzi Vert имплантирует в лоб бриллиант за $24 млн

Американский рэпер Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) заявил, что имплантирует в лоб бриллиант за 24 миллиона долларов.

Он написал в Twitter, что начал копить деньги в 2017 году после того, как впервые увидел бриллиант розового цвета.

Вудс добавил алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая дом и автомобили, в том числе Bugatti.

Вес алмаза составляет 10 карат. Выполнять операцию будет ювелир Эллиот Эллианте, работающий со знаменитостями.

26 летний хип-хоп исполнитель получил признание после выпуска дебютного сингла Money Longer.

Рэпера Тиму Белорусских ранее задержали в Минске с наркотиками и посадили под домашний арест.