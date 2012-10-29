Автоугонщик пытался скрыться от полицейских вплавь через Москву-реку

Московские полицейские в ночь на 29 октября задержали автоугонщика, который, спасаясь бегством от них, бросился в Москву-реку, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ранее сотрудники ДПС приняли решение остановить автомобиль ВАЗ-2106, который двигался со скоростью более 100 км/ч по району Нагатинский затон. Однако водитель "шестерки" продолжил движение, а спустя некоторое время он остановился и побежал в сторону Коломенской набережной.

"Оперативно отреагировавшие на происходящее сотрудники полиции последовали за беглецом, однако последний, добежав до Москвы-реки, перепрыгнул через металлические перила и бросился в реку. Проплыв около шести метров, мужчина решил вернуться. Выбраться на берег злоумышленнику удалось только с помощью сотрудников полиции. На место происшествия была вызвана "скорая помощь" и сотрудники следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра автомобиля выяснилось, что в машине отсутствует ключ зажигания и провода соединены напрямую. Спустя час после происшествия полицейские нашли владельца машины.

Задержанным оказался ранее судимый за кражи приезжий из Украины. В отношении него возбужденно уголовное дело по статье "Кража".