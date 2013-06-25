Автомобиль с трупом мужчины обнаружили полицейские в СЗАО

На северо-западе Москвы обнаружен автомобиль с мертвым водителем

Сотрудники полиции обнаружили на северо-западе Москвы автомобиль, в котором находилось тело мужчины.

Вечером 24 июня внимание прохожих на улице Маршала Малиновского привлек автомобиль, водитель которого сидел неподвижно в автомобиле.

Полицейские, прибывшие на место, вскрыли машину. Как оказалось, мужчина, сидевший в салоне, был мертв. Эксперты назвали примерную дату смерти – 22 июня.

Точная причина гибели будет установлена патологоанатомами, по предварительным данным, водитель скончался от острой сердечной недостаточности.