В ЮВАО задержаны двое подозреваемых в хранении "спайсов"

Столичные полицейские за один день задержали двоих мужчин, у которых при себе были пакетики с курительными смесями.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, днем 14 декабря в районе Выхино-Жулебино патруль заметил мужчину, который пытался скрыться при виде полиции. В ходе обыска у него были найдены 8 пакетиков со "спайсом".

В тот же день в Печатниках был задержан еще один мужчина, у которого при себе был пакетик с аналогичным веществом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств".