Сотрудник полиции с амфетамином задержан в Москве

На юго-востоке столицы во вторник вечером был задержан сотрудник патрульно-постовой службы с амфетамином. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Операцию по поимке полицейского провели на улице Перерва сотрудники УСБ совместно с коллегами из УФСКН. У стажа порядка было обнаружено наркотическое вещество амфетамин весом 0,8 грамма.

Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам задержанный будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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