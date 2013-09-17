Москва выберет лучшие молодежные проекты

На сайте конкурса "Молодая Москва" началось открытое голосование за проекты участников. На призы в пяти номинациях претендуют 60 претендентов в 5 номинациях.

Молодые активисты предлагают проекты, направленные на формирование мотивации к здоровому образу жизни, труду и экономической самостоятельности, на неравнодушное отношение к общественным процессам, развитие интеллектуальной и творческой деятельности, формирование российско-московской культурной идентичности. В частности, участники конкурса предлагают молодежную акцию "Квест кадров", Богатырско-рыцарский турнир-фестиваль, танцевальное соревнование, киношколу.

Общий размер субсидий, выделенных авторам проектов, составил более 23 млн рублей (до 3 миллионов на один проект).

Отдать голос за понравившийся проект (один в каждой из номинаций) можно на официальном сайте конкурса, голосование продлится до 23.00 23 сентября. Затем авторские разработки оценят эксперты.