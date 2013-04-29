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29 апреля 2013, 15:05

Культура

Директор клуба организовал фиктивные концерты на 1,5 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора зеленоградского клуба "Силуэт". Его обвиняют в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.

По данным следователей, с сентября 2008 по апрель 2010 года директор клуба предоставлял в бухгалтерию клуба документы, по которым разным организациям переводились деньги за якобы организованные концерты.

По бумагам, цена выступления достигала 100 тысяч рублей. Однако зачастую концертов не было вообще, а вместо профессиональных артистов бесплатно выступали самодеятельные коллективы. В целом ущерб от таких махинация оценили в 1 миллион 445 тысяч рублей.

В ходе следствия так же было установлено, что деньги переводились на счета фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц, сообщает пресс-служба УВД по Зеленоградскому округу. В настоящее время директору клуба предъявлено обвинение по статье "мошенничество", уголовное дело направлено в суд.

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