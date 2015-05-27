Клиника традиционной вьетнамской медицины откроется в Москве

27 мая 2015, 15:28
На базе культурно-делового центра "Ханой – Москва" появится клиника традиционной вьетнамской медицины, сообщает пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.
Ее открытие планируется в рамках Дней Ханоя в Москве, которые пройдут осенью 2015 года.
Это совместный проект городского комитета Ханоя и правительства Москвы "Вьетмед", который был запущен для обмена опытом в сфере здравоохранения и оказания традиционных медицинских услуг по направлению рефлексотерапии как москвичам, так и представителям вьетнамской диаспоры, проживающим в столице.
Для решения административно-правовых вопросов будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители ханойской клиники, ООО "Вьетмед", министерств здравоохранения двух стран, а также департамента здравоохранения города Москвы.
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