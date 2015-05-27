Клиника традиционной вьетнамской медицины откроется в Москве

На базе культурно-делового центра "Ханой – Москва" появится клиника традиционной вьетнамской медицины, сообщает пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

Ее открытие планируется в рамках Дней Ханоя в Москве, которые пройдут осенью 2015 года.

Это совместный проект городского комитета Ханоя и правительства Москвы "Вьетмед", который был запущен для обмена опытом в сфере здравоохранения и оказания традиционных медицинских услуг по направлению рефлексотерапии как москвичам, так и представителям вьетнамской диаспоры, проживающим в столице.

Для решения административно-правовых вопросов будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители ханойской клиники, ООО "Вьетмед", министерств здравоохранения двух стран, а также департамента здравоохранения города Москвы.