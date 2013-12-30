У кинотеатра "Таллин" на Севастопольском проспекте проходят учения МЧС

Читательница M24.ru Юлия сообщила о большом количестве пожарных и спасателей у кинотеатра "Таллин" на Севастопольском проспекте.

"у кинотеатра "Таллин" на Севастопольском проспекте очень много машин пожарной техники и спасателей", - написала она.

В пресс-службе столичного управления МЧС сетевому изданию рассказали, что в здании проходят учения экстренных служб, поводов для беспокойства нет.

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