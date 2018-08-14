Финдир Netflix Дэвид Уэллс объявил о своем уходе

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Финансовый директор американской компании Netflix Дэвид Уэллс заявил об уходе со своего поста, сообщает "Газета.ру".

По словам Уэллса, в дальнейшем он намерен сосредоточиться на благотворительности. Однако прежде чем уйти из компании, он поможет с поисками преемника.

В компании Уэллс работал с 2004 года, в должности финдиректора – с 2010 года. Финдир заявил, что гордится тем, чего удалось достичь за "14 чудесных лет".

Неделю назад Netflix выпустил трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоном Хилл в главных ролях. В картине рассказывается история сотрудницы больницы, которая пытается вытащить пациента из его придуманного мира.