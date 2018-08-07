Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун

Фото: кадр из трейлера сериала "Маньяк", создатель Кэри Фукунага

В Сети появился трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоном Хилл в главных ролях. Видеоролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix, сообщает "Газета.ру".

В картине рассказывается история сотрудницы больницы, которая пытается вытащить пациента из его придуманного мира.

Режиссером сериала стал Кэри Фукунага, известный по работе над многосерийным фильмом "Настоящий детектив".

Сериал "Маньяк" выйдет на стриминговом сервисе 21 сентября.