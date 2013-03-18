Форма поиска по сайту

18 марта 2013, 09:43

Спорт

Каток в Парке Горького закрылся до следующего сезона

Самый большой и популярный каток в Москве – в Парке Горького – закрыт до следующего сезона. В последний день его работы покататься на коньках пришли тысячи горожан.

Для тех, кто еще не хочет закрывать сезон, действует каток на Красной площади и крытые ледовые арены, сообщает телеканал "Москва 24".

Только в декабре 2012 года в Москве появились 122 катка с искусственным льдом, и за зиму на них успели покататься около двух миллионов москвичей.

катки ЦПКиО имени Горького

