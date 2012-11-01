С 2014 года россияне будут ежемесячно платить за капремонт в домах

Жильцы многоквартирных домов с 1 июля 2014 года будут вносить ежемесячную плату за капитальный ремонт домов. Ориентировочно сумма выплат составит 10-12 рублей за один квадратный метр жилья. Однако россияне будут платить 5-7 рублей, так как часть расходов будут брать на себя регионы.

Соответствующее положение было одобрено 1 ноября на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам заместителя председателя Госдумы Андрея Воробьева, с 2014 года россияне начнут получать квитанции на оплату услуг ЖКХ с дополнительной строчкой платежа на капремонт. При этом в законодательстве будут оговорены вопросы сохранности собранных средств и гарантий их целевого использования.