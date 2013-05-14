Форма поиска по сайту

14 мая 2013, 12:01

Культура

Москвичей приглашают на открытие летней веранды в "Гараже"

В пятницу, 17 мая, состоится открытие летней веранды кафе культурного центра "Гараж", расположенного у Пионерского пруда в парке имени Горького.

Под звуки живой музыки и DJ-сеты Марка Щедрина посетителей будут угощать барбекю от шеф-повара Дениса Калмыша и коктейлями.

Вход – 1 тысяча рублей. В стоимость билета включены коктейли, прохладительные напитки и барбекю. Дети до 12 лет проходят бесплатно, сообщили организаторы.

Забронировать столик можно по телефону 8 (495) 645 05 22.

кафе Гараж летние веранды

