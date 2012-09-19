Ветеранам и инвалидам Москвы заменили почти 70 тыс. газовых плит

По инициативе городских властей в 2012 году в квартирах столичных ветеранов и инвалидов заменили около 70 тысяч газовых плит. Работы по установке, которые велись с февраля, полностью завершены.

Помимо этого, в столице осуществляется ремонт инженерных коммуникаций, сообщает РИА Новости.

Так, рабочие уже поменяли полторы тысячи километров тепломагистралей. В планах – замена около 150 км газовых коммуникаций и снижение степени износа городских водопроводных труб.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, власти следуют программе, согласно которой ежегодная смена 2% от общего количества водопроводных труб снизит показатель их износа до 32%.

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