В Москве пройдет конкурс по спортивным танцам на колясках

С 31 августа по 1 сентября в Москве пройдет "Кубок Континентов-2013" - конкурс по спортивным танцам на колясках среди инвалидов. В соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 15 стран мира.

"Кубок Континентов" - это рейтинговый турнир мировой серии по спортивным танцам на колясках. Он официально утвержден Международным паралимпийским комитетом.

Участие в турнире примут спортсмены из России, Украины, Белоруссии, Словакии, Германии, Бразилии, Италии и других стран мира.

В соревнованиях будут состязаться спортивные пары, отдельные танцоры и ансамбли. Всего будет разыграно 26 комплектов медалей.

Соревнования состоятся в торгово-выставочном комплексе "Крокус-Экспо", на универсальной спортивной арене "Аквариум".