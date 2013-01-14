Недвижимость через интернет чаще всего продают в Москве

В 2012 году москвичи разместили больше интернет-объявлений о продаже жилой недвижимости, чем жители других российских городов-миллионников.

Как говорится в исследовании, проведенном порталом частных объявлений "Из рук в руки", жители столицы разместили на сайте IRR.ru 57,48 тысячи объявлений. На втором месте Самара с 19,641 объявлений, на третьем – Санкт-Петербург с 11,8 тысячи объявлениями.

При этом, если учитывать еще и предложения аренды квартир и домов, то Москва продолжит лидировать с 102,255 тысячи объявлений, сообщает РИА Новости.