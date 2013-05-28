Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2013, 19:54

Культура

Создатель Angry Birds Питер Вестербака расскажет об игровом маркетинге

29 мая в Культурном центре "ЗИЛ" пройдет выступление создателя игры Angry Birds Питера Вестербаки. По версии Time он является одним из самых влиятельных людей планеты.

Питер Вестербака является директором по маркетингу, так что на мероприятии он расскажет об игровом маркетинге. На сегодняшний день именно игровой маркетинг является одним из уникальных средств привлечения аудитории.

Количество загрузок Angry Birds достигло 1,7 миллиарда, а играют в нее около 263 миллионов человек. При этом чистая прибыль компании составляет 71 миллионов долларов, из которых 45 процентов - это прибыль от неигровой продукции.

Начало мероприятия – в 10:00.

игры Angry Birds Культурный центр ЗИЛ маркетинг Питер Вестербака смотреть онлайн на m24.ru

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика