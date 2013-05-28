Создатель Angry Birds Питер Вестербака расскажет об игровом маркетинге

29 мая в Культурном центре "ЗИЛ" пройдет выступление создателя игры Angry Birds Питера Вестербаки. По версии Time он является одним из самых влиятельных людей планеты.

Питер Вестербака является директором по маркетингу, так что на мероприятии он расскажет об игровом маркетинге. На сегодняшний день именно игровой маркетинг является одним из уникальных средств привлечения аудитории.

Количество загрузок Angry Birds достигло 1,7 миллиарда, а играют в нее около 263 миллионов человек. При этом чистая прибыль компании составляет 71 миллионов долларов, из которых 45 процентов - это прибыль от неигровой продукции.

Начало мероприятия – в 10:00.