06 мая 2015, 11:25

Экономика

Круг участников госпрограммы по жилью предлагают расширить

Минстрой предлагает расширить круг участников госпрограммы по жилью

Минстрой предлагает расширить круг потенциальных участников госпрограммы "Жилье для российской семьи", сообщает телеканал "Москва 24".

В рамках проекта определенные категории граждан могут приобрести жилье по цене на 20 процентов ниже среднерыночной. В их число входят люди, проживающие в аварийных дома, многодетные семьи, получатели материнского капитала и ветераны.

До конца 2017 года планировали построить 25 миллионов квадратных метров жилья экономкласса, однако пока регионы заключили соглашения на ввод в эксплуатацию 19 миллионов квадратных метров. В Минстрое еще обращают внимание на то, что дома не строятся мгновенно и не все проекты завершаются успешно. Кроме того, ажиотажный спрос на спонсируемую государством недвижимость так и не наблюдался. В ведомстве говорят о необходимости поддержки госпрограммы.

госпрограммы Минстрой

