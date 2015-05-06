Круг участников госпрограммы по жилью предлагают расширить

Минстрой предлагает расширить круг участников госпрограммы по жилью

Минстрой предлагает расширить круг потенциальных участников госпрограммы "Жилье для российской семьи", сообщает телеканал "Москва 24".

В рамках проекта определенные категории граждан могут приобрести жилье по цене на 20 процентов ниже среднерыночной. В их число входят люди, проживающие в аварийных дома, многодетные семьи, получатели материнского капитала и ветераны.

До конца 2017 года планировали построить 25 миллионов квадратных метров жилья экономкласса, однако пока регионы заключили соглашения на ввод в эксплуатацию 19 миллионов квадратных метров. В Минстрое еще обращают внимание на то, что дома не строятся мгновенно и не все проекты завершаются успешно. Кроме того, ажиотажный спрос на спонсируемую государством недвижимость так и не наблюдался. В ведомстве говорят о необходимости поддержки госпрограммы.