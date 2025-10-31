Новые пространства "Молодежь Москвы" открылись в районных центрах "Место встречи"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Два новых мультиформатных пространства "Молодежь Москвы" открылись в районных центрах "Место встречи" на востоке и западе столицы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Один из них начал работу по адресу улица Измайловский Вал, дом 5, а второй – на проспекте Вернадского, доме 14. Площадки расположены недалеко от образовательных учреждений.

В новых пространствах москвичи смогут проводить музыкальные репетиции, спортивные тренировки, концерты, мастер-классы и тренинги, а также записывать видео и устраивать фотосессии. Для всего этого предусмотрена необходимая инфраструктура, отметила вице-мэр.

Посетителей в возрасте от 14 до 35 лет ждут ежедневно с 10:00 до 20:00. Забронировать помещение можно на портале "Молодежь Москвы".

Площадь пространства на проспекте Вернадского превышает 2,1 тысячи квадратных метров. В нем есть два многофункциональных зала и танцевальный класс. Медиастудия оснащена оборудованием для записи видеороликов или интервью, а в соседней зоне есть все необходимое для обработки фотографий и видеоконтента.

Кроме того, для гостей доступны мастерская дизайна и студия 3D-печати и моделирования, где можно создавать трехмерные физические объекты из цифровых моделей. Для учебы, работы и совместных проектов предусмотрен коворкинг. На всей территории также доступен бесплатный Wi-Fi.

Пространство на улице Измайловский Вал стало первой творческой резиденцией проекта. Его общая площадь составляет более 1,7 тысячи "квадратов".

На двух этажах расположились шесть помещений: зал для мероприятий, танцевальный класс, студия звукозаписи, художественная мастерская, выставочное пространство и дизайн-студия. В последней есть швейные машинки, манекены и другие инструменты для модельеров.

С 2020 года в рамках проекта "Молодежь Москвы" было проведено более пяти тысяч событий и поддержано свыше трех тысяч инициатив. По словам Сергея Собянина, это помогает молодым людям пройти передовые образовательные программы, встретиться с известными спортсменами и принять участие в различных городских мероприятиях.