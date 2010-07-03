Для девяти автобусных маршрутов до городских кладбищ изменят время работы с 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Время работы девяти автобусных маршрутов до городских кладбищ изменится с 1 ноября, сообщили в Мосгортрансе.
Автобусы №510 Метро "Домодедовская" – Домодедовское кладбище будут отправляться ежедневно – с 8:30 до 16:00. Автобусы "Д", следующие по территории Домодедовского кладбища, будут курсировать ежедневно с 9:03 до 16:00.
Автобусы №706 Метро "Выхино" – 2-й Московский крематорий будут работать ежедневно с 8:30 до 16:00. Фиксированные рейсы от 2-го Московского крематория будут отправляться в 17:00, 17:35 и 18:05.
Сохранятся фиксированные рейсы от станции метро "Выхино" в 7:30 и 8:00. До 8:30 и после 16:00 автобусы поедут от станции метро "Выхино" до 4-го микрорайона Новокосино.
Автобусы №723к Метро "Новокосино" – 2-й Московский крематорий будут работать по выходным с 8:19 до 16:00, а №760 Метро "Щелковская" – 2-й Московский крематорий – ежедневно с 8:16 до 16:00. До 8:16 и после 16:00 автобусы поедут до МФЦ "Новокосино".
Автобусы №741 Метро "Тушинская" – Митинское кладбище будут следовать ежедневно с 8:30 до 16:00. Вечером организуют фиксированные рейсы от Митинского кладбища в 16:30 и 17:30.
Автобусы №819 Улица Академика Янгеля – Щербинское кладбище будут следовать ежедневно с 8:30 до 16:00. Фиксированные рейсы от улицы Академика Янгеля будут отправляться в 7:21 (от станции метро "Улица Академика Янгеля" – в 7:25) и от Щербинского кладбища – в 17:10.
Автобусы №865 Метро "Планерная" – Перепечинское кладбище будут ходить ежедневно с 8:30 до 16:00. До 8:30 и после 16:00 автобусы поедут от станции метро "Планерная" до улицы Комсомольская.
Автобусы №600 Метро "Теплый Стан" – Метро "Саларьево" будут следовать ежедневно с заездом к Центральной и Западной территориям Хованского кладбища с 8:30 до 16:30.
С 1 ноября в Москве переименуют 57 остановок наземного транспорта, расположенных рядом с будущими станциями МЦД. В названия остановок включат аббревиатуру "МЦД".
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