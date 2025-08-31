Новые маршруты появились на Russpass ко Дню знаний

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

На туристическом сервисе Russpass ко Дню знаний появились новые познавательные маршруты, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут "Здравствуй, школа! Увлекательные приключения в День знаний" стартует с Дарвиновского музея, где гости смогут пройтись по экотропе, заглянуть в палеопарк, а также посетить экспозицию "Заповедная крыша" и другие выставки музея.

"Гостей приглашают интересно провести время в Музее собаки, попить чаю в антикафе с попугаями и прогуляться по Московскому зоопарку. Завершить путешествие стоит в музее детства, который находится в Центральном детском магазине", – говорится в сообщении.

Другой маршрут "Город знаний: прогулка по университетским кварталам столицы" откроет горожанам и туристам студенческий мир столицы. Участники побывают у Дипломатической академии МИД РФ, главного здания МГУ имени Ломоносова, Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова и РУДН имени Патриса Лумумбы.

"Фото на память на фоне Российской академии наук и Российской государственной библиотеки станут прекрасным напоминанием о прогулке. А по пути можно заглянуть в уютные кофейни", – говорится в материале.

Маршрут "Каждый день – День знаний. Познавательная прогулка по ВДНХ" подойдет как первоклассникам и подросткам, так и взрослым. Путь начнется с павильона №2 "Робостанция", где посетители узнают о самых передовых роботах, их возможностях и тенденциях в робототехнике.

Следующими остановками станут музей "Атом" и музей славянской письменности "Слово". Далее гости отправятся в центр "Космонавтика и авиация", где смогут узнать, как устроена ракета и сколько времени займет полет на Луну. После участники отправятся на "Городскую ферму" и "Москвариум". Завершением маршрута станет прогулка в павильоне "Рабочий и колхозница".

Сервисом Russpass воспользовались более 63 миллионов раз за пять лет. С момента запуска он смог объединить десятки полезных сервисов. При этом за полгода к сервису обратились около 26 миллионов раз, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проект начал работу 20 июля 2020 года и был создал по инициативе столичного правительства. В настоящее время в нем представлено около 57 тысяч предложений.