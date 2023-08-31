V Форум социальных инноваций регионов состоится в Гостином Дворе 5–8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

V Форум социальных инноваций регионов состоится 5–8 сентября на Московском урбанистическом форуме. Мероприятие организовано Советом Федерации РФ и правительством столицы.

"Это отличная возможность для субъектов федерации не только обменяться опытом, но и презентовать собственные уникальные проекты, направленные на сохранение здорового общества, цифровую трансформацию социальной сферы, создание современной модели рынка труда и новых стандартов подготовки кадров, а также расширение возможностей институтов развития по поддержке социальных инициатив", – заявила зампредседателя СФ Галина Карелова.

По ее словам, во время мероприятия представители регионов смогут узнать о действующих федеральных программах и мерах поддержки. В первый день форума поднимут вопрос цифровой трансформации социальной области, а также инновационных моделей преобразования этой сферы. Участники обсудят глобальные тенденции по сохранению здорового общества, стандарты подготовки кадров и модернизацию службы занятости.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, отметила, что в рамках МУФ в Гостином Дворе уже состоялось два больших форума, на которых поговорили о реализации концепции Urban Health, а также развитии среднего профессионального образования в стране.

Главным финальным событием мероприятия станет встреча федерального масштаба – V Форум социальных инноваций регионов, подчеркнула она. На нем организуют свыше 50 мероприятий, к которым присоединятся свыше 300 экспертов. Участники поднимут вопрос направления развития социальной сферы Москвы и России, эффективных практик для достижения высокого качества жизни и новых возможностей для развития регионов.

Ракова уточнила, что деловая программа включает темы по медицине, карьере, семье, долголетию, о психологическом благополучии, высоких технологиях и соцподдержке. Гости форума смогут насладиться насыщенной культурной программой с выступлениями известных артистов, уточнила вице-мэр. В вечернее время у гостей будет возможность посетить концерты группы "Чайф" и коллектива "Моральный кодекс". Кроме того, детский музыкальный театр "Домисолька" покажет спектакль "Поэма о крыльях".

Помимо этого, с 6 по 8 сентября будут проходить дискуссии, открытые лекции и интервью, которые можно посетить в открытом формате. Эксперты обсудят вопросы искусственного интеллекта в здравоохранении, взаимодействия Москвы и профильных НКО, трудностей и перспектив службы опеки. На лекциях в рамках научно-популярной повестки гостям расскажут о том, что на самом деле влияет на долголетие, как воспитать счастливого ребенка и многое другое.

В рамках МУФ на площадке "Зарядье" 6 сентября пройдет большой сводный хор "Московского долголетия". Коллектив подготовил новую концертную программу, в которую вошли советские и современные хиты. Мероприятие состоится в большом амфитеатре парка в 17:00.

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