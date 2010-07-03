Вход на станции метро у "ВТБ Арены" могут ограничить из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режим работы ближайших к "ВТБ Арене" станций метро может поменяться из-за концерта Макса Коржа.

Ограничения входа и выхода по требованию полиции могут ввести на "Динамо" и "Петровском парке", сообщается в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.

Пассажиров призывают быть внимательными и соблюдать требования сотрудников подземки и полиции, а также общественный порядок. Билеты на обратную поездку в метро советуют покупать заранее, чтобы сэкономить время в пути после выступления. Оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах со специальными стикерами.

В выходные для реконструкции закрыт участок Филевской линии. До понедельника недоступны "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".