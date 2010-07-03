Ванный домик в Нескучном саду отреставрируют

В Нескучном саду отреставрируют уникальный образец паркового павильона конца XVIII века – Ванный домик. Завершить работы планируют весной 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам специалистов, Ванный домик, главный фасад которого обращен к Екатерининскому пруду, некогда совмещал две функции: система свай павильона фильтровала проточную воду, а само здание служило купальней для знатных особ.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, "домик был построен в стиле классицизм и является памятником архитектуры федерального значения". "Сейчас в реставрации нуждается не только его уникальный декор, но и несущие конструкции", – подчеркнул руководитель ведомства, пообещав, что уже в следующем году "москвичи увидят уникальный памятник обновленным".

Как уточнили в Мосгорнаследии, в ходе работ предстоит заменить системы дренажа и водоотвода, а также укрепить стены, фундамент и сваи павильона, соорудить новую кровлю из оцинкованной стали со слуховыми окнами. Реставраторы очистят от грязи и пыли все сохранившиеся элементы декора, в том числе деревянные. Их укрепят и покроют защитными составами. Кроме того, специалисты восстановят каменный стилобат павильона из шести ступеней, раскроют исторические оконные проемы и заложат более поздние. У Ванного домика также соорудят лестницы. Они будут вести ко входам в здание с двух сторон.

Ванный домик построили в 1790-х годах в овраге над Екатерининским прудом, который тогда находился во владении графов Орловых. Водоем был проточным – со стоком в Москву-реку. В интерьере павильона в конце XVIII века стояли роскошные мраморные ванны. Их наполняли водой из целебных источников, а дно самого водоема было выложено мрамором. По мнению некоторых исследователей, домик мог служить купальней для самого императора и членов его семьи.

В советские годы назначение павильона неоднократно менялось. Там дважды произошел пожар – в 1960-е годы и в 2003 году. После последнего пожара Ванный домик закрыли, и с тех пор он больше не использовался.