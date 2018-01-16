Ажурная беседка открылась в Парке Горького после реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Белая ажурная беседка открылась в Парке Горького недалеко от главного входа со стороны Пушкинской набережной после реставрации.

Основные работы продолжались восемь месяцев и закончились в конце 2017 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Реставраторы с точностью до мелочей восстановили исторический облик ажурной беседки по архивным фото и документам. Летом в обновленном павильоне появится рояль, и тогда там снова начнут организовывать акустические концерты.

Территория парка является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому реставрация согласовывалась с соответствующим департаментом. Реставрация началась с установки ограждений и демонтажа сохранившихся элементов. Специалисты заменили сгнившие стойки основания пола, обустроили металлический каркас и залили бетонной смесью пол, отремонтировали стилобат. Крышу покрыли новым металлом. Были отреставрированы металлические колонны и воссоздан утраченный декор.

На потолке павильона установили 48 энергосберегающих светильников, их расположили по кругу в два ряда – так же, как и более полувека назад. Внешний вид новых ламп полностью соответствует оригинальным. Единственное новшество в беседке – влагозащитные розетки. В конце работ беседку покрасили в белый цвет. Незначительную часть оставшихся реставрационных работ завершат весной, когда на улице станет тепло.

Сооружение построили в парке в начале 1950-х годов. Это было местом встреч творческой интеллигенции столицы. Долгое время неотъемлемой частью беседке был белоснежный рояль, который ставили каждое лето для проведения музыкальных вечеров.