Фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ стал заметным событием в жизни Москвы – Сергунина

Фото: пресс-служба ВДНХ

IV международный фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей города. Он стал заметным событием культурной жизни столицы. Необычное шоу французского театра Generik Vapeur, иммерсивный спектакль-эксперимент группы Rimini Protokoll и другие постановки посетили сотни тысяч человек, рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По словам заммэра, "только гала-шоу французского театра Generik Vapeur со светомузыкальным воздушным перформансом уже посмотрели более 200 тысяч человек".

Сергунина также напомнила о мероприятиях кино- и театральной программы, которые проходят в недавно отреставрированном Доме культуры ВДНХ. "Это постановки в разных жанрах: от классики до современных экспериментов", – пояснила она.

Государственный театр наций представил в Доме культуры спектакли серии "Наше все...". Зрители также смогли увидеть моноспектакль Александра Филиппенко "Здравствуйте, Михаил Михайлович!" и премьеру постановки о поэте Серебряного века Саше Черном – "Все оттенки Черного".

Кроме того, бесплатные киносеансы проекта "Сцена. Экран. Реальность" расскажут зрителям о связях театра и кинематографа. Гостей фестиваля ожидает еще немало интересных событий. В частности, итальянский театр NoGravity представит знаменитое шоу "Aria", а 1 августа – в день рождения ВДНХ – французский театр Les Plasticiens Volants удивит гостей выставки "Космической одиссеей" – парадом гигантских фантастических фигур.

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" открылся на ВДНХ 20 июля и будет проходить по 5 августа. Фестиваль проводится в столице уже в четвертый раз. В этом году его главной темой стал театр. Посетить фестиваль москвичей пригласил Сергей Собянин.