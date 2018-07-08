Фото: twitter.com/mossobyanin

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"С 20 июля по 5 августа на ВДНХ в четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств "Вдохновение". Впервые после реставрации кино и театральные постановки покажут в Доме культуры", – говорится в сообщении. Он добавил, что Дом культуры был построен в 1954 году и в нем традиционно проходили концерты, спектакли и вечера отдыха.

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" пройдет на ВДНХ С 20 июля по 5 августа уже в четвертый раз. Каждый год его программа посвящена одному жанру или одной важной теме в искусстве. В этом году главной темой стал театр.

Посетители увидят выступление итальянского театра NoGravity на Садовом пруду в парке "Останкино" или шоу французского Les Plasticiens Volants, во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно по ссылке.