8 июля, 15:44
Фото: twitter.com/mossobyanin
Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
"С 20 июля по 5 августа на ВДНХ в четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств "Вдохновение". Впервые после реставрации кино и театральные постановки покажут в Доме культуры", – говорится в сообщении. Он добавил, что Дом культуры был построен в 1954 году и в нем традиционно проходили концерты, спектакли и вечера отдыха.
Международный фестиваль искусств "Вдохновение" пройдет на ВДНХ С 20 июля по 5 августа уже в четвертый раз. Каждый год его программа посвящена одному жанру или одной важной теме в искусстве. В этом году главной темой стал театр.
Посетители увидят выступление итальянского театра NoGravity на Садовом пруду в парке "Останкино" или шоу французского Les Plasticiens Volants, во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами.
Ознакомиться с полной программой фестиваля можно по ссылке.
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