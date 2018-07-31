Первые три семьи заключили договоры на квартиры по программе реновации в ЮЗАО

31 июля, 12:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первые три семьи заключили договоры на новые квартиры на юго-западе столицы в рамках программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
По информации ведомства, в рамках программы реновации в ЮЗАО первые три семьи "заключили договоры мены на предложенные равнозначные квартиры". Эти квартиры расположены в двух новостройках на Изюмской улице: дом № 55, корпус 1, и дом № 49, корпус 2. Туда переедут жильцы 96 квартир в трехэтажных домах №№ 21, 23 и 25 на Краснолиманской улице. Уточняется, что семьи уже получили ключи от нового жилья.
Как отметили в ведомстве, более 64% жителей трех домов в ЮЗАО согласились на переезд в новостройки за 17 дней работы Центра информирования по переселению, который открыли на первом этаже дома № 55, корпус 1 на Изюмской улице. Туда горожане подали все документы, необходимые для подготовки и заключения договоров на новое жилье.
В департаменте городского имущества отмечается, что всего в 150 метрах от домов на Изюмской улице расположены два детских сада и школа. Кроме того, в 700 метрах от новостроек находится городская поликлиника.
В конце июля под заселение по программе реновации также передали новостройку на проспекте Вернадского на западе столицы. Туда переедут жильцы двух домов из 160 квартир на улице Удальцова.
Строительство домов по программе реновации
Программа реновации жилья в столице была принята 1 августа 2017 года. К 2032 году предполагается расселить более пяти тысячи домов, где проживают около одного миллиона человек.
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