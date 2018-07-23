Дом на западе Москвы передали под заселение в рамках программы реновации

23 июля, 10:48
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Еще один дом на западе города передали под заселение в рамках программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя департамента градостроительной политики.
Новый дом находится по адресу: проспект Вернадского, дом 58. Туда переедут жильцы двух домов из 160 квартир по адресам: улица Удальцова, дом 49 и дом 51. В минувшую субботу началась выдача смотровых ордеров в Центре информирования по переселению на проспекте Вернадского, 54.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новый дом четырехсекционный и переменной этажности. Внутренняя отделка квартир выполнена в соответствии с утвержденными требованиями. Для маломобильных групп граждан созданы комфортные условия проживания, дворовая территория полностью благоустроена.
Отмечается, что этот дом стал двенадцатым по счету в рамках всей программы. С начала года в новые квартиры переселяют жителей пятнадцати домов. Один дом находится в ВАО, по четыре в ЗАО и в СВАО и еще два на юго-западе столицы.
Программа реновации жилья в столице была принята 1 августа 2017 года. К 2032 году предполагается расселить более пяти тысячи домов, где проживают около одного миллиона человек.
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