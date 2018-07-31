Строительство в зоне МЦК может привлечь до 700 миллиардов рублей инвестиций – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Инвестиции размером от 500 до 700 миллиардов рублей привлечет в Москву строительство почти шести миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения в зоне Московского центрального кольца (МЦК). Об этом рассказал Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.
"В зоне МЦК возможно строительство до шести миллионов квадратных метров недвижимости, которую можно реализовать в различных целях. Застройка привлечет в город около 500-700 миллиардов рублей инвестиций", – отметил Собянин.
Также мэр подчеркнул, что развитие транспортной структуры – это основа успешного города. По его словам, центральным кольцом ежедневно пользуются более 400 тысяч человек, пассажиропоток продолжает расти.
"Запуск движения по кольцу дал колоссальный импульс развитию территорий в этих районах. Уверен, вскоре они заживут другой жизнью", – отметил Собянин.
Ранее сообщалось, что в столице началось строительство четырех новых пешеходных переходов через МЦК. Новые переходы станут доступны в конце этого – начале следующего года.
Помимо этого, к 2023 году в Москве построят две новые ветки метро – Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую. На линиях расположатся 24 станции.
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