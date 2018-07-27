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27 июля, 13:20

В Москве началось строительство четырех переходов через МЦК

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев заявил, что в столице началось строительство четырех новых пешеходных переходов через Московское центральное кольцо (МЦК), передает Агентство "Москва".

"По поручению мэра города началось строительство четырех внеуличных пешеходных переходов через МЦК", – отметил Бочкарев.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на надземные пешеходные переходы появятся:

  • На границе САО и СЗАО переход соединит улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд;
  • В Северном округе соединит улицу Михалковскую и проезд Черепановых;
  • В СВАО надземный пешеходный переход появится через проспект Мира;
  • В Восточном административном округе переход построят на Пермской улице у третьего строения владения 11А.

"Помимо этого, сейчас мы проектируем еще три перехода. Их строительство начнется в ближайшее время", – отметил Бочкарев.

По его словам, планируется реконструкция и продление перехода в районе десятого дома по улице Тестовская, также будут построены переходы в районе 12 дома, строения шесть на третьем Красногвардейском проезде и в районе дома 19Б в Шелепихинском тупике.

Строительство новых пешеходных переходов завершат в конце этого – начале следующего года.

Ранее сообщалось, что к 2023 году в Москве построят две новые ветки метро. На новых Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях расположатся 24 станции.

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