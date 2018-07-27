В Москве началось строительство четырех переходов через МЦК

27 июля, 13:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев заявил, что в столице началось строительство четырех новых пешеходных переходов через Московское центральное кольцо (МЦК), передает Агентство "Москва".
"По поручению мэра города началось строительство четырех внеуличных пешеходных переходов через МЦК", – отметил Бочкарев.
В пресс-службе ведомства уточнили, что на надземные пешеходные переходы появятся:
По его словам, планируется реконструкция и продление перехода в районе десятого дома по улице Тестовская, также будут построены переходы в районе 12 дома, строения шесть на третьем Красногвардейском проезде и в районе дома 19Б в Шелепихинском тупике.
Строительство новых пешеходных переходов завершат в конце этого – начале следующего года.
Ранее сообщалось, что к 2023 году в Москве построят две новые ветки метро. На новых Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях расположатся 24 станции.
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