Власти Москвы утвердили новый порядок контроля за ограждениями стройплощадок

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В Москве утвердили порядок приведения временных ограждений стройплощадок в нормативное состояние. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что это позволит улучшить внешний облик города и повысить безопасность проведения строительных работ.

Как отметил вице-мэр, новые правила помогут оперативно приводить временные ограждения в соответствие с требованиями.

"При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ", – пояснил Ефимов.

Изменения касаются объектов, по которым госзаказчиком выступают органы исполнительной власти, входящие в комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, добавил, что привлечение собственников ограждений к административной ответственности не всегда приводит к устранению нарушений. Теперь за это будет отвечать департамент градостроительной политики в случае, если работы не выполнит застройщик.

Ранее правительство Москвы также ужесточило требования к качеству дорожного покрытия. Это касается дорог, на проектирование которых еще не выдали техническое задание или не заключили инфраструктурный договор. Согласно правилам, допустимый коэффициент ровности покрытия будет зависеть от категории дорог.

Ужесточенные требования начнут действовать с апреля 2025 года.