Новый номер телефона появился у контакт-центра госветслужбы Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

У контакт-центра госветслужбы столицы появился новый номер телефона. До июня 2025 года включительно специалисты будут принимать звонки по двум номерам +7 (495) 612⁠-12⁠-12 и +7 (495) 612⁠-04⁠-25, после чего останется единый +7 (495) 612⁠-12⁠-12. Новый номер проще запомнить из-за повторяющихся цифр, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Контакт-центр работает с марта 2022 года. Каждый день сюда обращаются примерно 500 владельцев животных. Только за прошлый год специалисты приняли свыше 175 тысяч звонков.

Изменения также коснулись и функционала контакт-центра, который теперь не только работает со звонками владельцев животных, но и выполняет задачи круглосуточной горячей линии госветслужбы: сотрудники принимают обращения о случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных.

Помимо этого, любой желающий сможет уточнить по телефону сведения о карантинировании животных и прочих чрезвычайных ситуациях, которые связаны с безопасностью пищевых продуктов и сырья животного происхождения.

Специалисты также продолжат помогать горожанам по широкому кругу вопросов касательно лечения питомцев и оформления ветеринарных документов. Операторы на круглосуточной основе помогут москвичам записать питомца к врачам или на конкретную процедуру в госветклиники столицы, дадут советы по подготовке к вакцинации и расскажут, где принимают узкопрофильные специалисты.

Кроме того, они могут принять заявку на вызов службы ветеринарной помощи на дому, проконсультировать по оформлению ветдокументов для путешествий с животными или для открытия торговых площадок.

Между тем в Москве началась акция "Снежный холст" по созданию съедобных картин для животных. В рамках нее жители при помощи природных съедобных материалов смогут создать арт-объекты прямо на снегу. В мероприятии можно участвовать как одному, так и целыми командами, возрастных ограничений нет.

