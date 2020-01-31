Камерунскому козленку с "Городской фермы" на ВДНХ выбрали имя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи проголосовали за лучшее имя для рожденного на ВДНХ карликового козленка. Малыш получил прозвище Горошек, как сообщает Агентство "Москва".

"В социальных сетях ВДНХ завершился конкурс, в ходе которого пользователи предлагали имя для камерунского козленка, недавно родившегося на "Городской ферме". Из двух сотен предложений сотрудники фермы выбрали четыре варианта, а затем подписчики ВДНХ в Instagram голосованием определили итоговое имя", – объяснили в пресс-службе парка.

В итоговом раунде пользовательского опроса, помимо Горошка, остались варианты Яник, Бонни и Шпунтик. На ВДНХ подчеркнули, что автор победившего варианта получит в подарок три приглашения на "Городскую ферму".

До середины февраля новонареченный Горошек будет находиться на карантине. Сейчас его выводят на улицу только тогда, когда на ферме нет посетителей. Пока передвижения козленка контролируют зоологи.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке на свет появились редкие кудрявые пеликаны. Всего в мире насчитывается около 12 тысяч особей данного вида. Для их сохранения даже была создана Европейская племенная книга.

