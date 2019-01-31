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18:25

Станцию метро "Аминьевское шоссе" свяжут с Киевским направлением

город транспорт

18:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рядом со станцией "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии метро построят железнодорожную платформу Киевского направления МЖД, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, это позволит жителям ТиНАО и Подмосковья совершить пересадку на метро, не доезжая до центра города.

Станция "Аминьевское шоссе" входит в состав юго-западного участка БКЛ. Ее строят в районе Очаково-Матвеевское, вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением МЖД.

На базе станции создадут крупный транспортно-пересадочный узел с пересадками на метро, поезда пригородного сообщения и наземный общественный транспорт.

Юго-западный участок БКЛ протянется на 4,6 километра от "Аминьевского шоссе" до станции "Проспект Вернадского". Открыть участок планируется в 2021 году.

Протяженность всей БКЛ составит 70 километров. На линии расположится 31 станция. Новой веткой будут пользоваться до 380 миллионов людей в год.

Ранее сообщалось, что на юго-западном участке БКЛ началась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Аминьевское шоссе" в сторону площадки № 6 перед станцией "Давыдково". Длина нового тоннеля превысит 350 метров.

город транспорт

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