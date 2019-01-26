Три тоннеля БКЛ метро проложат под Аминьевским шоссе

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Три тоннеля столичного метро проложат под Аминьевским шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса Москвы.

На юго-западном участке Большой кольцевой линии подземки началась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Аминьевское шоссе" в сторону площадки № 6 перед станцией "Давыдково". Длина нового тоннеля превысит 350 метров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проходку ведут шестиметровым тоннелепроходческим комплексом в районе Очаково-Матвеевское под эстакадой на пресечении улицы Генерала Дорохова и Аминьевского шоссе.

В декабре стартовала проходка тоннеля между "Ржевской" и "Савеловской". Сейчас работы по проектированию и строительству ведутся на всех участках БКЛ метро.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее длина составит 69 километров с 31 станцией и двумя электродепо. Четыре новых участка БКЛ с 15 станциями собираются открыть к концу 2021 года. Замкнуть БКЛ планируют в 2022–2023 годах.