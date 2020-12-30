Специалисты отреставрировали флигель городской усадьбы Новикова-Давыдова в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты отреставрировали флигель усадьбы Новикова-Давыдова, находящейся на Большой Ордынке. Об этом заявили представители департамента культурного наследия, сообщает Агентство "Москва".
"Специалисты провели реставрацию сводов Монье, печей, декоративных элементов, а также привели в порядок кровлю и подключили здание к инженерным сетям", – говорится в сообщении представителей Мосгорнаследия.
Флигель городской усадьбы располагается по адресу улица Большая Ордынка, дом 61, строение 2.
Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что благодаря работам были воссозданы столярные заполнения. Он подчеркнул, что рабочие еще воссоздали планировочную структуру интерьеров памятника, а также выполнили усиление фундаментов.
"Здание флигеля городской усадьбы Новикова-Давыдова построено по проекту архитектора Петра Алексеевича Виноградова. В последние годы оно не эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии", – добавил Емельянов.
Все реставрационные работы были организованы под контролем Мосгорнаследия.
Ранее реставраторы восстановили главный фасад Бабаевской шоколадной фабрики. В частности, здание получило оригинальный оливковый цвет фасадов.
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