Дом с четырехкомнатными квартирами по программе реновации введут в 2019 году

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Первый дом с четырехкомнатными квартирами по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в будущем году. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, планировочные решения, которые предполагают размещение четырехкомнатных квартир утвердили.

"Сейчас ведется проектирование домов по улице Русаковская, шоссе Фрезер и ряду других адресов, строят жилой комплекс в Мукомольном проезде", – сказал Бочкарев.

Начиная с 2020 года, как отметил Бочкарев, жилые дома с четырехкомнатными квартирами будут вводиться в эксплуатацию в разных районах столицы. На данный момент ведется подготовка к проведению конкурса по выбору подрядчика.

Также Бочкарев рассказал, что еще один расселенный по программе реновации дом могут снести до конца текущего года.

"Мы демонтировали уже одну хрущевку и до конца года снесем еще одну по адресу: улица Константина Федина, дом 3. Демонтаж будет осуществляться по технологии "умного сноса", которую отличают экологичность, безопасность и повторное использование строительных отходов", – сказал он.

Бочкарев уточнил, что для участников программы реновации уже передано 20 домов, введенных в эксплуатацию.

Кроме того он рассказал, что окончательный график переселения домов по программе реновации сформируют до конца будущего года, он будет актуализироваться по мере появления новых стройплощадок. Очередность сноса домов устанавливается на основе документов, в том числе, документов по планировке территорий.

27 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что включение еще 13 стартовых площадок по программе реновации позволит расселить порядка 2,5 тысячи столичных квартир. Он отметил, что новое комфортное жилье получат около шести тысяч москвичей.