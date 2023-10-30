Робот единого диспетчерского центра в Москве принял более 7,5 млн звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосовой помощник горячей линии московского Единого диспетчерского центра обработал более 7,5 миллиона звонков за три года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Голосовой помощник горячей линии Единого диспетчерского центра уже три года помогает обрабатывать звонки горожан. За это время искусственный интеллект принял более 7,5 миллиона обращений, а также сформировал 1,6 миллиона заявок на вызов мастера для устранения неполадок в квартире или доме", – говорится в сообщении.

Робот оказывает горожанам помощь в решении коммунальных вопросов более чем по 100 темам и формирует до 50 тысяч заявок каждый месяц. В частности, к нему можно обратиться по вопросам отопления, ремонта лифтов и освещения в домах.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий добавил, что только с начала 2023 года робот обработал от москвичей более 3,5 миллиона звонков. Из них 400 тысяч заявок были сформированы на вызов мастера.

Всего же с момента запуска горячей линии в 2014 году голосовой помощник принял более 110 миллионов звонков. Если же у робота не получается решить проблему горожанина, он передает звонок оператору и учится на его ответе. В среднем общение с голосовым помощником занимает не более 1,5 минуты.

