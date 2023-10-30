30 октября, 10:25Город
Эстакаду построят на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда на востоке Москвы появится новая автомобильная эстакада. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.
Протяженность дорожного объекта составит около 600 метров. По условиям договора, проект должен быть завершен летом 2026 года.
Вместе с возведением эстакады будет реконструировано 3,16 километра дорог, построен подземный переход около дома № 2 на Магнитогорской улице и благоустроена территория площадью почти в четыре гектара, сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.
Благодаря строительству эстакады на шоссе Энтузиастов, Свободном проспекте и в Большом Купавенском проезде станет свободнее. В районе Ивановское улучшится транспортная доступность.
Ранее стало известно, что до конца 2023 года в Москве начнут строить дублер Люблинской улицы. Его протяженность составит 13,3 километра. Вместе с дублером в районе построят две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода.
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