Почти 400 рабочих мест создано в роботизированном архиве ТиНАО

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 400 рабочих мест создали в роботизированном архиве, который в октябре открылся в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В новом комплексе разместили большой объем документов из учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты. Это позволило освободить в них площади для полноценной работы.

Ефимов рассказал, что возведение первого в РФ роботизированного архива закончилось в июле этого года. Для его строительства предоставили земельный участок площадью 9,9 гектара в Вороновском поселении ТиНАО, добавил он.

Мощность пятиэтажного архива – до 100 миллионов единиц хранения. За один день он может обработать более двух тысяч обращений граждан и организаций, или 300 запросов в час.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что площадь здания – 67,5 тысячи квадратных метров. Из них почти 56 тысяч "квадратов" занимает фотохранилище, около 11,6 тысячи – центр управления архивом. Открытие здания поможет освободить в городе более 40 объектов недвижимости общей площадью свыше 30 тысяч "квадратов".

Ранее сообщалось, что свыше 15 тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны передали на хранение москвичи в рамках акции "Москва – с заботой об истории". Горожане также предоставили материалы довоенного и послевоенного времени, а самые ранние документы датируются 1900 годом.

Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в России роботизированный госархив